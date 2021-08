Home

Questa sera il concerto di Willie Peyote sul palco di Cortomuso

23 Agosto 2021

Livorno 23 agosto 2021

Dopo oltre un anno di stop forzato Willie Peyote torna a calcare i palchi d’Italia e lunedì 23 agosto, alle 21:30, arriverà a Livorno per il quarto appuntamento di CORTOMUSO FESTIVAL. L’evento di musica live indie pop che si svolge all’Ippodromo Caprilli questa volta vedrà in scena il “Mai dire mai tour degradabile”, il tour che prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo (“Mai dire mai (La locura)”) e che sta portando il rapper e cantautore torinese in giro per tutta la penisola. Ad accompagnarlo la All done band formata da Luca Romeo al basso, Dario Panza alla batteria, Daniel Bestonzo alle tastiere synth, Enrico Allavena al trombone e Damir Nefat al basso.

L’ARTISTA. Con 5 album all’attivo, Guglielmo Bruno (questo il suo vero nome) è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena indie italiana contemporanea: negli anni ha ottenuto sempre più consensi di pubblico e di critica grazie alla capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi colmi di autoironia e denuncia sociale che guardano alla canzone d’autore, fino a ottenere il disco di Platino e il premio della critica Mia Martini all’ultimo Festival di Sanremo. Nel 2021 esce anche “Dov’è Willie?” (casa editrice People), una conversazione tra Willie Peyote e Giuseppe Civati in cui si discute della scena musicale e del contesto culturale, di Torino e dell’Italia in generale.

I BIGLIETTI. Sold out il concerto di Manu Chao di domenica 29, per tutti gli altri concerti prevendite aperte sia su Vivaticket che su dice.fm. Ogni sera, dalle ore 19, è aperta la biglietteria presso l’Ippodromo Caprilli, dove si possono acquistare biglietti sia per la sera stessa che per gli spettacoli dei giorni successivi.

