Home

Eventi

Effetto Venezia

Questa sera il funky rock dei Dirotta su Cuba sul palco di Effetto Venezia

Effetto Venezia

2 Agosto 2025

Questa sera il funky rock dei Dirotta su Cuba sul palco di Effetto Venezia

Livorno, 2 agosto 2025 Questa sera il funky rock dei Dirotta su Cuba sul palco di Effetto Venezia

Oggi, sabato 2 agosto, il suggestivo quartiere di Livorno che dà nome alla più apprezzata manifestazione estiva della costa toscana, diretta per il secondo anno da Grazia Di Michele, si riempirà di note funky-soul arricchite da un inconfondibile tocco melodico italiano. La quarantesima edizione di Effetto Venezia ospita infatti i DIROTTA SU CUBA che alle 22.30 suoneranno sul palco principale di Piazza del Luogo Pio.

Era il 21 aprile 1995 quando uscì ”Dirotta su Cuba”, il primo album dell’omonima band fiorentina anticipato dal singolo “Gelosia”, vero e proprio tormentone della nuova corrente acid jazz italiana. Il successo fu enorme e “Dirotta su Cuba” ottenne il disco di platino. Dall’album furono estratti ben cinque singoli sempre in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico. Sono passati 30 anni da quell’album iconico e i Dirotta su Cuba, capitanati dalla vulcanica front-women Simona Bencini, nonostante i cambi di formazione e line-up, sono ancora in ottima forma ed in piena attività con un live prorompente.

Per celebrare questo trentesimo compleanno, i Dirotta su Cuba hanno pubblicato a fine maggio la versione in vinile, in edizione limitata, del loro album d’esordio. Il loro “Let’s celebrate Tour II – 30 years” è iniziato lo scorso anno con le celebrazioni dei 30 anni di “Gelosia” e suonando per intero l’album che li ha resi celebri e che ha aperto una vera e propria duratura strada al funky italiano.

Il ricco calendario di eventi rigorosamente gratuiti previsti anche per domani nelle ventuno location che costellano strade, ponti e piazze del quartiere Venezia, spazia dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre, sempre tenendo come riferimento il tema guida di quest’anno che propone un viaggio emozionante attraverso la sensibilità, la creatività e la forza delle donne.

Alle 20.30 di domani, sabato 2 agosto, sarà sempre Piazza del Luogo Pio ad ospitare la seconda lezione di danza di RAFFAELE PAGANINI rivolta alle allieve e agli allievi delle scuole di danza della città. In Fortezza Nuova, alle 22.15, il Coro SpringTime e il Coro Monday Girls presenteranno “We are every woman”. Da Madonna a Adele, da Lady Gaga a Rosè, passando anche per grandi successi italiani di Mina, Nada e molti altri per cantare e ballare con due fra i più rappresentativi cori di Livorno.

In Fortezza Vecchia, alle 22.00 – come tutte le altre proposte della serata – approda ELIO con “Largo al Factotum… e al Verismo!”. Il cantante apre il Mascagni Festival in un viaggio tra lirica e ironia. Omaggio a Mascagni nell’80° anniversario della scomparsa. Elio Voce recitante, Roberto Prosseda Pianoforte. Nel giorno dell’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni, il Mascagni Festival, in collaborazione con Effetto Venezia, ospiterà un evento straordinario nella suggestiva Fortezza Vecchia di Livorno. Protagonisti della serata saranno l’eclettico Elio, celebre leader di Elio e le Storie Tese, e il pianista di fama internazionale Roberto Prosseda, che guideranno il pubblico in un viaggio musicale unico nel suo genere, tra ironia, lirica e grande spettacolo. “Chi non ha mai cantato almeno una volta nella vita Figaro qua, Figaro là?” – con questa domanda Elio aprirà il concerto “Largo al Factotum”, un’esperienza che rompe gli schemi tradizionali e rende accessibile il repertorio lirico con leggerezza e genialità. Il percorso musicale spazierà da Rossini a Mozart, da Kurt Weill alla contemporaneità di Luca Lombardi, attraversando celebri pagine operistiche come Don Giovanni e Il Barbiere di Siviglia, fino ad arrivare a sorprendenti odi musicali dedicate a una zanzara, un criceto e un moscerino. L’obiettivo della serata è chiaro: avvicinare il grande pubblico alla musica lirica, smontando il preconcetto che la vede come un genere distante e accademico. “Il motivo per cui ho iniziato a fare questo tipo di spettacoli – spiega Elio – è perché credo che la musica classica sia anzitutto musica bella, che vale la pena ascoltare. Viviamo in una fase storica in cui c’è bisogno di qualità, ma pochi conoscono questi brani. Il mio intento è farli scoprire a chi non ha mai avuto l’occasione di ascoltarli, senza barriere e senza etichette di genere, sperando che poi se ne innamorino, così come è successo a me”.

In Piazza dei Domenicani, andrà in scena il concerto dei Wunder Tandem, mentre sugli Scali delle Barchette Harmony School proporrà “A Woman’s Worth / Resilienza rosa cipria. Tutta la verità”, una serata dedicata alla voce, alla forza e all’universo femminile tra musica dal vivo e teatro. In Piazzetta dei Pescatori, alle 21.00, Barbara Sarri presenta il suo giallo “Isabel Blanco indaga nel dark web” e, alle 22.00, il Giulia Bernini Trio si esibirà nel progetto artistico “OLTREmodo Donna”. In Piazza dei Legnami, Mythos Arte e Movimento proporrà la danza “Io, lei, loro”.

Al Teatro Vertigo, la Compagnia Zerkalo presenta “Circe: le origini”, con Alessandra Fallucchi, di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla. La Circe greca è figura ambigua e ambivalente: crudele ma anche pietosa, ostile ma anche amica. Circe è Donna, Ninfa, Maga, Amante ma anche Moglie, racchiude le molte potenzialità del femminile e di questo parla lo spettacolo.

A Palazzo Huigens, alle 21.00, Laura Paggini presenterà i suoi libri “Pesante come una piuma” e “La danza del lupo”: un incontro sulle donne protagoniste dei suoi romanzi. Conduce Gianluca Bonetta. La presentazione sarà seguita, alle 22.00, dalla proiezione del docufilm di Marco Bruciati “Un sogno di acqua e di fuoco”, realizzato per celebrare i quarant’anni di Effetto Venezia. Il lavoro rappresenta la prima parte di un racconto più ampio dedicato alla storia della manifestazione inaugurata a Livorno nel 1985. Un percorso che, attraverso l’evoluzione del “fenomeno Effetto Venezia”, punta a restituire, la memoria del territorio per comprendere i cambiamenti delle dinamiche sociali, culturali, urbanistiche ed economiche della città negli ultimi quattro decenni.

Il Centro Donna e le associazioni che lo cogestiscono contribuiscono a Effetto Venezia con un programma specifico che domani vedrà, alle 19.00 e alle 21.00 la presentazione di Laboratori sulla genitorialità: uno spazio di accoglienza per confrontarsi con le Doule di “Mamme al Centro” e con gli altri genitori. (Interno Centro Donna). Sul palco di Via Strozzi intitolato a Manlio Pepe, alle 21.00, Maurizio Silvestri di Zen Club proporrà la dimostrazione di arti marziali dal titolo “L’arte di vincere senza combattere”, con le donne dello Yamato. Introduce Martina Parigi. Valutazione del pericolo, gestione dell’ansia, tecniche per trasformare la paura in coraggio, screening della persona e dell’ambiente: sono questi alcuni dei temi che vengono affrontati nella disciplina marziale dello Yamato insieme ad approfondimenti di carattere storico e filosofico che permettono di avere la Conoscenza di una realtà svincolata da pregiudizi o condizionamenti. Alle 22.30 Swing Echoes / Progetto “Voci e Ritmi Afroamericani”. Swing Echoes nasce nel 2023 durante i corsi di Siena Jazz, dall’incontro di quattro musicisti con esperienze diverse ma uniti da un forte amore per il jazz. In particolare, condividono una passione per lo swing e il jazz tradizionale, generi che hanno segnato la storia della musica.

Con intense performance di Body Art, dalle 21.00 alle 22.00 in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà dipingerà col corpo sul retro delle dodici “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Le tele saranno poi in mostra al Museo della città.

Anche su Ponte di Marmo, Ponte di Santa Caterina e Ponte della Venezia, tutte le sere andranno in scena performance e proposte di intrattenimento per i visitatori di Effetto Venezia. Domani si esibiranno le Compagnie livornesi riunite (Vernacolo), Tribal soul (Danza) e La nueva luz (Flamenco).

Ricco anche il programma di mostre dislocate nel quartiere. Al Museo della Città, in Piazza del Luogo Pio, la mostra di elaborati artistici “Colors4palestine. Grida di colore per Gaza” ideata da Daniele Caluri per sensibilizzare sulla situazione a Gaza; alla Bottega del Caffè, in Viale Caprera 35 la mostra Pittorica di Caterina Biondi; presso Scali Finocchietti 2 la mostra Fotografica “Le Donne e il Remo dal 1913”, sull’originale rapporto tra donna e voga; sugli Scali del Monte Pio 7, Presso il locale Wonder, la mostra Fotografica “Oltre. Solo la donna può salvare il mondo” del gruppo fotografico Dopolavoro ferroviario di Livorno; al Centro Donna Livorno, in Via Strozzi 3, la mostra Fotografica “Donne che Fotografano le Donne” con gli scatti selezionati dall’omonimo concorso; in via del Forte san Pietro 10, presso Zaki, la mostra artistica “Undici. Adolescent”, sugli Scali del Ponte di marmo, la mostra fotografica “Takeoff” e, infine, al Museo della Città, dal 3 agosto al 30 settembre, l’esposizione delle Tele della pace realizzate da Francesca Chialà. All’Emeroteca di Via Del Toro, dalle 21.00 alle 23.30, sarà prevista un’apertura con percorso espositivo e visite guidate in occasione di una piccola esposizione bibliografica dal titolo: “La donna nelle collezioni dell’Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila”.

Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni e, come già negli scorsi anni, sarà disponibile il servizio Taxi Social, progetto di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia e voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Dal 29 luglio al 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Programma e info sulla manifestazione, https://www.effettovenezia.it/

Effetto Venezia 2025 è organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno. Ufficio stampa, Fondazione LEM, comunicazione@fondazionelem.it

Questa sera il funky rock dei Dirotta su Cuba sul palco di Effetto Venezia