Questa sera in scena il “Flamenco En Vivo” di Patrizia Vennero

17 Settembre 2022

Livorno 17 settembre 2022 – Questa sera in scena il “Flamenco En Vivo” di Patrizia Vennero

Il Flamenco di Patrizia Vennero torna in scena questa sera, ad incantare il pubblico, con un attesissimo progetto, completamente dal vivo! Lo spettacolo intitolato “Flamenco En Vivo” sarà ad attendervi con artisti eccezionali, alle ore 21.00 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Via Roma 234, nello splendido giardino dei Platani, (in Sala del Mare in caso di maltempo).

La nota coreografa e ballerina livornese Patrizia Vennero, in questo nuovissimo progetto di Flamenco puro sarà accompagnata nei suoi balli, dall’eccellente chitarra del maestro livornese Federico Pietroni, prima laurea in chitarra flamenca della Toscana e la voce meravigliosa del cantaor Luigi Cardigliano.

Il programma spazierà tra i vari stili del Flamenco dallo Jondo fino al final de fiesta. Gli artisti dotati di grande presenza e profonda interpretazione scenica, vi trascineranno in un vortice di emozioni.

Il Flamenco con i suoi passi nervosi e il taconear dei piedi, una chitarra, un cante lontano, un lamento, il suono delle palmas e delle nacchere, ballo e anima, espressioni di un sentimento che nasce dal profondo..Radici ad ogni passo, fierezza che cammina nella terra e nel vento..Temperamento e ritmo incalzante di zapateos, che suscita un

inarrestabile turbinio emozionale, nasce un dialogo magnetico tra gli interpreti e gli spettatori, una vorticosa energia circolare si genera: è il linguaggio universale che da sempre unisce E’ UN IDIOMA CHE RACCONTA LA VITA Il Flamenco un’arte che dal 16 novembre 2010 è divenuta patrimonio Culturale Immateriale

dell’Umanità, dell’Unesco.

Questo spettacolo inaugurerà anche la prossima stagione accademica per i corsi di Flamenco e danza a Livorno, che Patrizia da quest’anno organizzerà in più punti della città e della Toscana, da ottobre riprenderanno le lezioni alla sede principale di Livorno Danza & Spettacolo di Via D. Cimarosa 95 e in succursale presso Arena Astra Piazza L. Orlando 39, e prossimamente sono previsti corsi a Viareggio e a Vada. Per informazioni sulla scuola potrete contattare il 349-7149264.

La compagnia La Nueva Luz vi dà appuntamento stasera sabato 17 settembre ore 21 al Museo di Storia Naturale, per le prenotazioni rivolgersi allo 0586 266734-11.

