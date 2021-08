Home

Boxpress

Questa sera l’energia dei Modena City Ramblers sul palco di Cortomuso

Boxpress

24 Agosto 2021

Questa sera l’energia dei Modena City Ramblers sul palco di Cortomuso

Livorno 24 agosto 2021

Proseguono gli appuntamenti musicali di CORTOMUSO FESTIVAL, il calendario di concerti indie-pop che sta portando la buona musica nazionale e internazionale nella splendida cornice dell’Ippodromo Caprilli di Livorno. Questa sera (ore 21:30) vedrà riuniti sul palco i Modena City Ramblers, che proprio quest’anno festeggiano il trentesimo anniversario dalla loro formazione.

Per celebrare la ricorrenza il gruppo folk sta girando in tour tutta l’Italia, riprendendosi un po’ dello spazio e dell’affetto dei fan che solitamente era abituato a ricevere nelle circa 80 date all’anno sul palco.

LA BAND. I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese. Tutta la loro produzione musicale è contraddistinta dall’uso di strumenti della tradizione popolare: dalle fisarmoniche italiane e celtiche, alle armoniche alla Woody Guthrie, fino alle percussioni latino-americane a cui si aggiungono chitarre elettriche e batterie rock. La cosiddetta “patchanka celtica”, un mix inconfondibile che li renderà riconoscibili e amatissimi dal pubblico. Fortemente caratterizzati dall’impegno sociale e dalla lotta politica, nel 1994 pubblicano il primo album, “Riportando tutto a casa”, in cui mettono in musica le proprie radici emiliane, gli ideali della resistenza e dell’antifascismo, la passione per l’isola di Smeraldo e per i viaggi. Il trentennio a seguire sarà carico di successi, di live in tutto il mondo e di prestigiose collaborazioni, da Goran Bregovic a Bob Geldof. A raccontare questo lungo viaggio il libro “E alla meta arriviamo cantando. Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers”, dello storico musicista della band Franco D’Aniello, uscito proprio in questi mesi per la casa editrice La nave di Teseo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin