27 Agosto 2025

Questa sera milonga a calasole al gazebo della Terrazza Mascagni

Livorno 27 agosto 2025

Un’atmosfera di evocazione porteña sarà quella che caratterizzerà la milonga organizzata dall’associazione Ixnous presso il Gazebo della Terrazza Mascagni mercoledi 27 agosto dalle ore 19.00, nell’ambito della sesta edizione del Mascagni Festival.

Il gazebo diventerà la pista per tanti appassionati di tango, strizzando l’occhio alla famosissima Glorieta di Buenos Aires, uno dei luoghi prescelti dove ballare. È interessante segnalare che la Glorieta porta il nome di Antonio Malvagni, il direttore italiano che creò la Banda Sinfónica de la Ciudad e fu costruita nel 1910, giusto l’anno precedente alla prima tourneé di Pietro Mascagni a Buenos Aires.

Per chi vuole ballare o anche solo farsi trasportare dalle struggenti musiche del tango e dalla “ronda” (il girare delle coppie), l’appuntamento è dunque al calasole. Selezione musicale a cura di Simone Matteoli e interventi di musica dal vivo diretti da Fabrizio Mocata, che poco dopo sarà protagonista, sempre nella Terrazza Mascagni, con il tenore Fabio Armiliato in una serata tra Tango e musica lirica.

Ingresso libero.