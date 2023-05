Home

Questa sera Nino Frassica si racconta a Sulla Felicità Festival

6 Maggio 2023

Livorno 6 maggio 2023 – Questa sera Nino Frassica si racconta a Sulla Felicità Festival

Ospite d’onore in questa seconda edizione del Sulla Felicità Festival è Nino Frassica, che questa sera alle 21,15 presso il Teatro 4 Mori di Livorno, racconterà anedoti e pensieri relativi alla propria carriera; alla propria ricerca della felicità.

Il tutto condito da una sana improvvisazione anche grazie alle parole del suo ultimo libro “Paola” che il famoso e amato show man firmerà dopo l’intervista al pubblico in sala.

Durante la serata, Nino Frassica riceverà il Premio “Ambasciatore di Felicità 2023”, un riconoscimento che il Festival intende assegnare ogni anno ad un personaggio dello spettacolo, della cultura, dello sport.

“Abbiamo bisogno di portatori sani di felicità. Il Sulla Felicità Festival non è il Festival della Felicità ma un Festival che vuole di parlare di Felicità, e, come potremmo forse vedere nell’intervista comica, surreale e sincera di questa sera, spesso la felicità di nasconde in posti piccoli.

E abbiamo bisogno di chi, con il proprio lavoro, fa di tutto per ricordarci che questa vita va vissuta con sana follia e leggerezza.

Chi meglio di Nino Frassica, che per l’occasione, battezza il Premio di Ambasciatore ricevendolo per la prima volta! Sarà una serata intima e unica: abbiamo deliberatamente scelto di non fare lo spettacolo di Frassica, ma una sorta di viaggio improvvisato e non, condito da domande originali, in cui la parte umana e artistica di Daniela Morozzi e Nino Frassica non potrà che non venire fuori!”. Biglietti e info su www. www.sullafelicitafestival.it

