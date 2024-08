Home

Questore chiude per 7 giorni noto locale sul viale Italia

31 Agosto 2024

31 Agosto 2024

Questore chiude per 7 giorni noto locale sul viale Italia

Livorno 31 agosto 2024 – Questore chiude per 7 giorni noto locale sul viale Italia

Il Questore di Livorno ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 100 TULPS, delle licenze della locale “Da qualche Parte” di Livorno per la durata di 7 giorni.

Queste le motivazioni della decisione del Questore:

!Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’esito degli accertamenti svolti in seguito all’ intervento effettuato il 25.08.2024 da due equipaggi del Comando di Polizia Locale di Livorno, presso il locale “DA QUALCHE PARTE”, a seguito di segnalazione per disturbo alla pubblica quiete pervenuta alla Sala Operativa di quel Comando.

In relazione ai fatti penalmente rilevanti emersi nella circostanza su esposta, il personale del Comando di Polizia Locale esperiva un’attività d’indagine in seguito alla quale verranno deferiti alla competente Autorità Giudiziaria gli autori dei fatti costituenti reato ravvisati rispettivamente a loro carico; dagli accertamenti svolti dal medesimo Comando emergeva che il gestore del locale aveva anche omesso di presentare la specifica istanza al Comune di Livorno per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini dell’impatto acustico del locale;

I disordini causati dai frequentatori del locale notturno, la mancanza di collaborazione con le forze dell’ordine evidenziata dal gestore e dagli addetti ai servizi sono i fattori principali che hanno determinato un quadro fortemente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto da indurre il questore di Livorno ad adottare il provvedimento di sospensione delle attività per giorni 7 del locale “da qualche parte””.

Sulla Pagina Facebook del locale “Da qualche Parte Livorno (Kalypso Club)” è pubblicato un post da parte dei gestori che commenta la decisione della chiusura:

“Chiedo scusa di cuore al Sindaco e a tutte le autorità che si sono mostrati di una umanità incredibile.

Ci hanno chiuso una settimana è giusto non deve passare il messaggio che ognuno può mettere le mani addosso a delle autorità. Ovvio, ripeto, gli agenti mi hanno provocato e non hanno dimostrato serietà.

Siamo l’unico locale che chiude perché degli agenti hanno creato caos.

Non mi ha obbligato nessuno a dire questa cosa sappiatelo, accetto e ripeto è giusto così.

Vi aspettiamo sabato 7 settembre …

Confido in voi come sempre, stateci vicino perché siamo una grande famiglia”.

