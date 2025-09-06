Cronaca 6 Settembre 2025

Questura, ufficio immigrazione chiuso 8 e 9 settembre

Questura, ufficio immigrazione chiuso 8 e 9 settembreLivorno 6 settembre 2025

La Questura di Livorno comunica alla cittadinanza che lunedì 8 e martedì 9 settembre 2025, a causa dei servizi connessi allo sbarco a Livorno di 270 migranti a bordo della nave “Solidaire”, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura aperti al pubblico non potranno erogare i consueti servizi e pertanto resteranno chiusi.

La cittadinanza che aveva appuntamento nei suddetti giorni sarà contattata dal personale dell’Ufficio Immigrazione per fissare un nuovo incontro

