Quinta vittoria consecutiva per la Pielle sul parquet di Mamy.eu Oleggio

30 Ottobre 2022

Quinta vittoria consecutiva per la Pielle sul parquet di Mamy.eu Oleggio

Livorno, 30 ottobre

Successo dai due volti per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO sul parquet della Mamy.eu Oleggio: la squadra di coach Marco Cardani, in ritardo di 13 lunghezze alla pausa lunga (45-32), è riuscita a ribaltare l’inerzia con un parziale, nella seconda metà partita, di 60-29! Il risultato? Quinta vittoria consecutiva e morale alle stelle per una squadra capace di mandare a referto, con almeno un punto realizzato, tutti i componenti del roster.

Sugli scudi Michele Rubbini, autore di 18 punti di cui 5 triple su 8 tentativi; in doppia cifra anche Andrea Lo Biondo, protagonista di una ripresa chirurgica, Gian Paolo Almansi (due schiacciate) e Luca Campori, alla seconda ottima prova dopo quella offerta con Gallarate.

Mamy.eu Oleggio-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 74-92

MAMY.EU: Buono 6, Colussa 16, Ingrosso 26, Temporali 2, Palestra, Restelli ne, Introini, Guardigli, Giacomelli 4, Maruca 16, Seck 7, Ballarin. All. Nava.

UNICUSANO: Loschi 4, Piazza 2, Lenti 8, Rubbini 18, Lo Biondo 16, Paoli 7, Di Sacco 1, Campori 17, Almansi 12, Diouf 7. All. Cardani.

Arbitri: Spinelli e Spinello

Parziali: 26-16, 45-32, 59-50, 74-92

