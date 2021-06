Home

17 Giugno 2021

Ra.Ri/Ireos, approvata in Consiglio Comunale mozione di Romiti con emendamenti di PaP

Livorno 17 giugno 2021

“Oggi in Consiglio Comunale è stata discussa la mozione presentata dal consigliere Romiti riguardo alla questione Ra.Ri/Ireos.

E’ una vicenda molto importante che avevamo già trattato con una nostra mozione specifica qualche mese fa per porre l’attenzione del Consiglio sul tema della salute e dell’ambiente di quanto avviene nei quartieri nord.

Ci sono importanti scadenze nel breve termine (la prima settimana di Luglio) che la giunta e il sindaco hanno l’obbligo di rispettare per capire se l’azienda Ireos potrà operare in continuità rispetto alla Ra.Ri.

Alla mozione di Romiti mancavano però importanti valutazioni: vari aspetti di reale competenza della giunta e del sindaco come la VIS e il parere sanitario in previsione anche dell’imminente riesame dell’Aia. Tramite la nostra consigliera AuroraTrotta abbiamo sottolineato e aggiunto tutti questi aspetti con degli emendamenti.

Stupisce il mancato parere sanitario da parte dell’ASL territoriale nell’ambito del procedimento di “Via postuma” che avrebbe permesso al sindaco di esprimere il parere territoriale sull’impatto di questa nuova autorizzazione che invece la Regione con molta leggerezza ha concesso.

Tutto il Consiglio ha apprezzato la mozione con i nostri nuovi emendamenti che dà modo al Sindaco e alla Giunta, di avere un mandato chiaro ed ufficiale per monitorare il procedimento autorizzativo.

Ringraziamo anche il Comitato dei quartieri nord e i vari comitati ambientali per il loro lavoro tecnico e specifico su un tema fondamentale per la nostra città, e ci rende orgogliosi il poter fare da tramite nelle istituzioni di tali tematiche arrivando a far approvare all’unanimità la mozione che permetterà di controllare quanto avviene intorno a Ireos, perché il passato dell’azienda Ra.Ri purtroppo non è stato trasparente e ci sono ancora indagini in corso.

Per concludere abbiamo ricordato l’importante mozione che presentammo a inizio anno sull’istituzione del Registro Tumori a Livorno e di cui ancora non abbiamo saputo nulla e al più presto chiederemo al Comune come sta procedendo l’iter di applicazione di tale sistema importantissimo di controllo della salute, anche per capire l’incidenza tumorale nei vari quartieri della città, ed avere strumenti certi a comprendere le problematiche relative alla salute presenti nelle varie zone cittadine”.

Aurora Trotta, Potere al Popolo Livorno

