Raccoglie arbusti nella riserva naturale dello Stato, denunciato un 25enne

Bibbona

26 Aprile 2023

Bibbona (Livorno) 26 aprile 2023 – Raccoglie arbusti nella riserva naturale dello Stato, denunciato un 25enne straniero

I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno denunciato in stato di libertà uno straniero 25enne poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di una significativa quantità di arbusti di “lentisco” oggetto di furto perpetrato ai danni dello Stato ovvero commesso all’interno della riserva naturale biogenetica “Tomboli di Cecina” situata in Bibbona, fraz. Marina, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina.

Nell’ambito delle attività di vigilanza e pattuglia, i militari della citata Stazione hanno notato ai margini della riserva un uomo, un 25enne con numerosi precedenti di polizia, che stava caricando su un furgone 17 fascine di arbusti di “lentisco” (pistacia lentiscus), verosimilmente destinate al mercato floro-vivaistico, e provenienti dalla predetta riserva naturale.

Il lentisco trova molteplici utilizzi commerciali come ad esempio nella realizzazione di composizioni floreali od addobbi funerari e pertanto ha un apprezzabile valore economico. Il lentisco rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed affidato ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cecina, intervenuti sul posto.

Per il 25enne è scattata la denuncia alla Procura labronica.

