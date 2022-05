Home

Raccolta “boom” di litri di olio esausto a Coteto

7 Maggio 2022

OLIO VEGETALE ESAUSTO: “BOOM” DI LITRI CONSEGNATI STAMANI IN COTETO AL CENTRO “AMBIENTALE MOBILE” DI AAMPS E DEL COMUNE DI LIVORNO

Raccolte complessivamente 2.3 tonnellate di rifiuti poi avviate a riciclo e smaltimento

Sono risultati ben 146 i cittadini che questa mattina si sono presentati al “Centro Ambientale Mobile”, posizionato in via Campania nel quartiere Coteto, per disfarsi gratuitamente di una moltitudine di rifiuti come mobili, elettrodomestici, batterie e tanto altro.

In totale sono state raccolte 2,3 tonnellate di materiale che gli operatori di AAMPS hanno poi trasportato ai Centri di raccolta avviandolo al riciclo e allo smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

Ma è straordinario il dato registrato per l’olio vegetale esausto prodotto in casa: ben 300 litri che saranno poi rigenerati per la produzione di biodiesel.

“Con la campagna di comunicazione dal titolo ‘Il fritto fa male… se non recuperi l’olio’ – spiegano dall’uff. Ambiente del Comune e da AAMPS – abbiamo invitato i livornesi ad incrementare la raccolta differenziata degli oli che, dopo la cottura del cibo, non devono essere versati negli acquai, nei lavandini e nei water. Un’operazione che per molti è ancora una consuetudine ma che causa l’immissione del liquido nelle fognature e il conseguente e progressivo inquinamento del sottosuolo e dei pozzi dell’acqua potabile (un solo chilo di olio vegetale esausto può contaminare ben 1 milione di litri d’acqua)”.

