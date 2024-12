Home

5 Dicembre 2024

Livorno 5 dicembre 2024 Raccolta cibo e aiuti per animali, sarai ricompensato da AISA con un gadget natalizio

Una Raccolta Straordinaria per gli Animali Bisognosi: AISA Toscana Scende in Piazza

Domenica 8 dicembre 2024, Livorno si trasforma in un centro di solidarietà per i più deboli, grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Regione Toscana ODV (AISA Toscana). Il cuore pulsante di questa giornata sarà un gazebo situato in Piazza Grande, lato Dollino, operativo dalle 8:30 alle 19:30, dove chiunque potrà contribuire alla raccolta straordinaria di cibo e materiali utili per gli animali meno fortunati.

L’AISA invita i cittadini a portare non solo cibo per animali, ma anche oggetti usati in buono stato, come ciotole, coperte, asciugamani, lenzuola e stoviglie.

Un gesto di altruismo che, oltre a fare del bene, sarà ricompensato con un gadget natalizio, perfetto per decorare l’albero e ricordare l’importanza di aiutare chi è in difficoltà.

Non mancano sorprese per i più piccoli: sarà infatti disponibile una cassetta della posta di Babbo Natale, dove i bambini potranno lasciare le loro lettere, che saranno personalmente recapitate a destinazione dall’associazione.

La presidente regionale, Giovanna Ginetti, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Vi aspettiamo con immenso piacere, e a fine raccolta condivideremo i risultati, raccontandovi chi abbiamo potuto aiutare grazie al vostro contributo.”

Questa giornata rappresenta un’occasione per dimostrare come piccoli gesti possano fare la differenza, non solo per gli animali bisognosi, ma anche per la comunità stessa, che si riscopre unita nella solidarietà.