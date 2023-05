Home

Cronaca

15 Maggio 2023

Livorno 15 maggio 2023 – Raccolta cibo per gatti e cani bisognosi e in difficoltà, associazioni ringraziano il Conad pet store

L’associazione ata- pc Livorno e la Associazione a.l.c.a ringraziano il Conad pet store di via Fagioli, per la grande opportunità data alle stesse di raccogliere cibo per gatti e cani bisognosi e in difficoltà…

Le due presidenti delle associazioni, felici del risultato ottenuto, sono grate a tutto il personale del negozio e ai cittadini che hanno regalato cibo da distribuire alle persone che versano in situazioni di emergenza.

Esperienza quella di stamani, affermano le due presidenti, che rifaremo nelle px settimane.

Con l’occasione, le associazioni informano la cittadinanza che ci sono dei gattini appena svezzati da adottare

Chi volesse adottare gattini appena svezzati chiami ata- pc , Simona Bertotto al numero di cellulare 331 310 1075

