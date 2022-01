Home

Raccolta di rifiuti in caso di Covid, attivo il numero della Protezione Civile

10 Gennaio 2022

Livorno 10 gennaio 2022

Informazioni sul servizio di raccolta di rifiuti in caso di Covid, attivo il numero della Protezione Civile 0586-824000

Per chi, in quarantena e/o isolamento domiciliare per il COVID 19, ha bisogno di chiedere informazioni sul servizio di raccolta rifiuti, la Protezione Civile del Comune ha attivato il numero 0586-824000

Il numero è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il volontariato di Protezione Civile supporta gli uffici del Comune per questa mansione di risposta.

Per chi invece ha necessità di segnalare eventuali criticità significative, la Protezione Civile prende in carico le richieste di conferimento rifiuti Covid attraverso la comunicazione, al fine della trasmissione ad AAMPS, sulla casella di posta elettronica protezionecivile@comune.livorno.it

A causa dell’aumento esponenziale negli ultimi giorni di casi di positività al Covid-19 e delle relative quarantene ed isolamenti domiciliari, si stanno infatti verificando ritardi nell’attivazione del servizio ritiro rifiuti, ritardi legati alla difficoltà oggettiva nella gestione delle numerose pratiche da parte di Asl nonostante potenziamento del personale addetto. Per questo, in accordo con Asl, è scesa in campo la Protezione Civile, con Aamps.

La Protezione Civile comunale provvederà a richiedere l’attivazione del servizio ad Aamps, a prescindere dall’avvenuta segnalazione da parte di Asl.

Si sottolinea che la richiesta alla Protezione Civile serve solo per quei casi in cui, dopo diversi giorni dal tampone positivo, il servizio dedicato di raccolta rifiuti non risulti attivato, e non deve essere usato come canale ordinario per comunicare la propria positività.

Nella mail vanno indicati:

nome, cognome e indirizzo del soggetto richiedente il servizio,

eventuali nome e cognome dei soggetti positivi in isolamento nello stesso domicilio (familiari).

Va inoltre specificato da che giorno si è in isolamento (data del tampone positivo).

Deve infine essere fornito un recapito telefonico a cui essere contattati.

In allegato il facsimile della richiesta da inviare alla casella postale della Protezione Civile.

