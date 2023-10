Home

Raccolta differenziata: Collesalvetti è primo in provincia di Livorno

26 Ottobre 2023

Livorno 26 ottobre 2023 – Raccolta differenziata: Collesalvetti è primo in provincia di Livorno

I cittadini di Collesalvetti sono, col 74,4%, i primi in provincia di Livorno per la qualità della raccolta dei rifiuti differenziata. Lo certifica il decreto della Regione Toscana che indica le percentuali del 2022 di tutta la Regione. La media toscana è del 65,68% e Livorno capoluogo si attesta al 63,29%, oltre 10 punti in meno di Colle.

Il sindaco Adelio Antolini afferma:

“Questi dati sono la dimostrazione dell’importanza che i cittadini di Collesalvetti danno alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità.

Il risultato ottenuto per la raccolta differenziata indica capacità, attenzione e una maturità nella difesa del proprio territorio e del recupero delle materie prime. Desidero ringraziare tutti per il loro impegno costante e per aver reso possibile questo successo, ringrazio le scuole per la loro continua formazione delle nostre ragazze e ragazzi.

Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente questi numeri, inserendo nuovi servizi ed ottimizzando gli attuali.”

