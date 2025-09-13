Provincia 13 Settembre 2025

Raccolta differenziata, nuova isola ecologica a Vada per utenze non domestiche 

Il Comune di Rosignano Marittimo informa i cittadini che da lunedì 15 settembre avranno inizio i lavori per la realizzazione di una nuova isola ecologica a Vada.

L’isola ecologica, con accesso controllato, sarà collocata nel parcheggio di via dell’Arcipelago Toscano e sarà a servizio delle utenze non domestiche della zona, per risolvere le criticità riscontrate in periodo estivo dalle strutture di ristorazione e ricezione turistica presenti nella marina di Vada.

“L’isola ecologica – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Roberto Repeti – non nasce per sostituirsi al sistema di raccolta porta a porta, ma vuole offrire un servizio in più per esercenti e ristoratori, che così non dovranno più andare a conferire in discarica.

Questa nuova isola ecologica, infatti, rappresenta un passo concreto per migliorare la gestione dei rifiuti e avvicinare il servizio alle necessità di cittadini e operatori commerciali, nell’ambito di un sistema dinamico che anno dopo anno si migliora sulla base di esperienze ed esigenze specifiche”.

