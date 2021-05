Home

Cronaca

Raccolta firme per richiedere le dimissioni di Eugenio Giani

Cronaca

8 Maggio 2021

Raccolta firme per richiedere le dimissioni di Eugenio Giani

La promuove Rifondazione Comunista in merito alla gestione della campagna vaccinale

Livorno, 08 maggio 2021 – Scrive la Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea:

“Sabato 8 maggio, a Livorno, ci sarà un nostro presidio in via Grande – angolo via del Giglio, dalle 16:30, per raccogliere adesioni alla campagna regionale di Rifondazione Comunista con la quale chiediamo le dimissioni del presidente della regione Eugenio Giani per la pessima gestione della campagna vaccinale in Toscana”.

“Per denunciare la gravità di questa gestione – prosegue la nota del partito – è stato presentato anche un esposto in procura per chiedere di accertare eventuali ipotesi di reato”.

la petizione è anche online su https://www.change.org/p/cittadini-toscani-toscana-campagna-vaccinale-anti-covid-disastrosa-si-dimetta-il-presidente-giani

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin