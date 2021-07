Home

Cronaca

Raccolta fondi in memoria di Chiara, deceduta a 30 anni. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa

Cronaca

28 Luglio 2021

Raccolta fondi in memoria di Chiara, deceduta a 30 anni. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa

Livorno 28 luglio

Attivata in memoria di Chiara Rosato, figlia di una volontaria della Croce Rossa e venuta a mancare lo scorso 23 luglio a soli 30 anni.

La raccolta è stata attivata per volontà dalla madre, Cinzia, per ringraziare la Croce Rossa di Livorno, i cui volontari intervenuti a prestare soccorso alla figlia Chiara, si sono spesi con tutto il cuore e tutte le energie per evitare la tragedia.

L’intero importo raccolto verrà devoluto in beneficienza alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno per l’acquisto di attrezzature utili per l’assistenza verso il prossimo .

Di seguito il link alla raccolta fondi su Gofundme

https://www.gofundme.com/f/w99pg7-in-ricordo-di-chiara?qid=8b9d28b16c97890279ccf33f15b05ada

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin