Home

Cronaca

Raccolta fondi in ricordo di Massimiliano Fabbri. Il ricavato andrà all’associazione disabili “Inassociazione”

Cronaca

8 Aprile 2021

Raccolta fondi in ricordo di Massimiliano Fabbri. Il ricavato andrà all’associazione disabili “Inassociazione”

Rosignano Marittimo, raccolta fondi in memoria di Massimiliano Fabbri in favore dell’Associazione Disabili Livorno

Rosignano Marittimo 8 aprile 2021

“Come amici e colleghi abbiamo deciso di onorare la memoria di Massimiliano Fabbri dando un contributo a suo nome all’Associazione Disabili Livorno www.inassociazione.it di cui lui è stato membro come Socio Fondatore e con la quale era sempre in contatto”.

Con queste parole Yuri Soldaini e Luca Mazzi, amici storici di Massimiliano Fabbri, di Castiglioncello, frazione di Rosignano Marittimo, vicino Livorno, scomparso la notte del 22 febbraio, hanno annunciato il lancio di una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

“Di Max potremmo parlare tutti per ore, perché ha sempre dato tantissimo a tutti coloro che gli si sono avvicinati, anche per un breve periodo, sia nella vita di tutti i giorni che quella lavorativa.

Descriverlo in due parole – scrivono – è difficilissimo, se non impossibile, ma possiamo sicuramente dire che il suo essere sempre e comunque sorridente, nonostante le avversità che doveva affrontare tutti i giorni e che soprattutto stava affrontando negli ultimi mesi, lo rendevano ancor di più speciale di quanto già non fosse”.

La campagna, lanciata un mese dopo la scomparsa di Massimiliano, ha superato i 2.500 euro di donazioni, sfiorando le 200 condivisioni.

È raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/in- memoria-di-massimiliano-fabbri

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati