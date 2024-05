Home

Raccolta organico, torna il terzo passaggio settimanale, i giorni del ritiro

30 Maggio 2024

Livorno 30 maggio 2024 – Raccolta organico, torna il terzo passaggio settimanale, i giorni del ritiro

AAMPS/RetiAmbiente informa che, come lo scorso anno, il servizio di raccolta “porta a porta” dell’organico rivolto alle utenze domestiche che utilizzano i mastelli di colore marrone verrà potenziato per tutto il periodo estivo prevedendo dal 1° giugno al 31 agosto n. 3 passaggi settimanali (anziché 2 come previsto nel periodo invernale).

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare agli abitanti del quartiere Venezia che in questa fase tale frazione può essere conferita sia ai nuovi contenitori stradali, recentemente affiancati a quelli per il vetro, sia avvalendosi del servizio “porta a porta” (dopo un breve periodo di adeguamento si procederà con la rimozione dei contenitori condominiali e dei mastelli).

Ecco il dettaglio con i giorni indicati per il terzo passaggio dell’organico suddivisi per zona (ad esclusione della Venezia e del Pentagono dove risultano presenti i contenitori stradali):

AREA SAN JACOPO-MARRADI (ZONA VERDE):

Raccolta: sabato pomeriggio

Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di sabato

AREA ARDENZA-LA ROSA (ZONA ARANCIO):

Raccolta: domenica mattina

Esposizione mastello: tra le ore 21.00 di sabato e le ore 5.00 di mattina

AREA LIVORNO SUD (ZONA BLU e ZONA BLU TARIP)

Raccolta: lunedì pomeriggio

Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di lunedì

AREA VITTORIA-STAZIONE-ZOLA (ZONA GIALLA):

Raccolta: sabato pomeriggio

Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di sabato

AREA LIVORNO NORD (ZONA ROSSA):

Raccolta: lunedì mattina

Esposizione mastello: tra le ore 21.00 di domenica e le ore 5.00 di lunedì

AREA LIVORNO EST (ZONA INDACO):

Raccolta: domenica pomeriggio

Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di domenica

AREA PICCHIANTI-PORTA A TERRA (ZONA VIOLETTO):

Raccolta: giovedì pomeriggio

Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di giovedì

È possibile verificare il giorno in cui è previsto il terzo passaggio dell’organico attraverso il portale web inserendo il proprio indirizzo nella sezione “Servizi di zona”: https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php Si precisa che per le utenze domestiche che utilizzano i contenitori condominiali, così come per i residenti delle aree Centro allargato, Pentagono Venezia e tutti gli esercenti, le modalità di raccolta rimarranno invariate.

Per ulteriori informazioni: call center 800-031.266, info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook-APP (“AAMPS Livorno”).

