Raccolta per l’Ucraina, non vengono accettate strumentazioni a uso militare. Ammessi solo i beni per la popolazione civile

5 Marzo 2022

Raccolta per l’Ucraina, ammessi solo i beni per la popolazione civile

La lista dei prodotti richiesti. Non vengono accettate strumentazioni a uso militare

Livorno, 5 marzo 2022

In relazione alla raccolta che la comunità Ucraina sta effettuando nei locali messi a disposizione dal Comune sugli scali Finocchietti 4, si precisa che sono ammessi solo alimenti, medicinali e quant’altro descritto nella lista sotto indicata e affissa al portone.

Non é prevista invece la raccolta di walkie talkie o altre attrezzature per i militari, in quanto si tratta esclusivamente di una raccolta per i profughi e per la popolazione civile affinché possano ricevere assistenza e conforto. È una raccolta per la Pace.

Qui l’elenco dei beni che possono essere portati alla ex Circoscrizione 2, Sala “Simonini”:

Alimenti non deperibili: pasta, legumi, olio, prodotti in scatola, cibo per bambini, possibilmente prodotti che non hanno necessità di essere cotti.

Farmaci: antidolorifici, anticoagulanti, bisturi, acqua ossigenata, cerotti, guanti monouso, coperte isotermiche, bende, kit prima emergenza, medicinali anti ustioni, garze con betadine, iodio, farmaci emostatici, flebo, cateteri venosi, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici.

Coperte e biancheria per il letto: lenzuola, sacchi a pelo, materassi

Prodotti per l’igiene personale: shampoo, bagno schiuma, sapone detergente, detersivi, assorbenti, pannolini per bambini e per adulti, asciugamani da bagno.

Orario e contatti

Il centro di raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00

La domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Per informazioni contattare:

Lada 389-4954905

Irina 328-5531064

