22 Aprile 2022

Raccolta rifiuti 25 aprile, Aamps informa: cambio orari

Livorno 22 aprile 2022

AAMPS conferma che per la festività di lunedì 25 aprile il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente.

Per l’occasione l’Azienda invita i cittadini a prestare attenzione ad alcuni accorgimenti operativi. Più nello specifico si precisa che il servizio sarà anticipato alla mattina e, pertanto, l’esposizione dei sacchi/contenitori dovrà avvenire eccezionalmente in altro orario rispetto a quanto indicato nel calendario ordinario.

Ecco il dettaglio suddiviso per Aree valido per la raccolta di lunedì 25 aprile:

Area Livorno Nord

Multimateriale: servizio attivo la mattina (valido per le utenze con esposizione a sacchi entro le ore 6.00)

Area Sant’Jacopo Marradi

Organico: servizio attivo la mattina (valido per le utenze con esposizione a mastello entro le ore 6.00)

Area Vittoria Stazione Zola

Organico: servizio attivo la mattina (valido per le utenze con esposizione a mastello entro le ore 6.00)

Area Livorno est

Multimateriale: servizio attivo la mattina (valido per le utenze con esposizione a sacchi entro le ore 6.00)

Area Picchianti

Multimateriale: servizio attivo la mattina (valido per le utenze con esposizione a sacchi entro le ore 6.00)

Area Ardenza – La Rosa

Vetro: servizio posticipato al lunedì successivo indicato nel calendario ordinario

Livorno Sud

Indifferenziato: servizio attivo la mattina

Area Pentagono

I contenitori stradali saranno regolarmente vuotati (al pari di quelli presenti dell’area “Centro allargato”).

AAMPS informa che la vuotatura dei contenitori del multimateriale (quindi non di interesse per le utenze che hanno la raccolta a sacchi) sarà progressivamente effettuata nei giorni seguenti.

In più i Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno il giorno seguente martedì 26 aprile.

Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

