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Raccolta rifiuti 25 aprile e 1° maggio, alcune variazioni negli orari di ritiro

Cronaca

23 Aprile 2026

Raccolta rifiuti 25 aprile e 1° maggio, alcune variazioni negli orari di ritiro

Livorno 23 aprile 2026 Raccolta rifiuti 25 aprile e 1° maggio, alcune variazioni negli orari di ritiro

AAMPS/Retiambiente informa che per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio i servizi di raccolta dei rifiuti saranno realizzati pur prevedendo qualche variazione in alcune aree/quartieri.

Ecco il dettaglio:

– Sabato 25 aprile 2026 –

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Multimateriale: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Indifferenziato: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO EST (colore indaco)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il sabato.

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Carta-cartone: servizio anticipato a venerdì 24 aprile con esposizione entro le ore 12.00.

LIVORNO NORD (zona rossa)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO SUD (colore blu)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

– Venerdì 1° maggio 2026 –

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina di mercoledì 29 aprile con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Carta-cartone: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO EST (colore indaco)

Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO NORD (zona rossa)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il venerdì.

LIVORNO SUD (colore blu)

Multimateriale: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il venerdì.

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che il Centro di raccolta in via Cattaneo e il Centro del Riuso creativo “Evviva” risulteranno chiusi sia il 25 aprile che il 1° maggio per riaprire i giorni immediatamente successivi. L’attività di spazzamento manuale verrà svolta secondo la programmazione ordinaria in orario mattutino. Sarà effettuata anche l’attività di spazzamento meccanizzato (non quello con la regolazione della sosta).

Per ulteriori informazioni: numero verde 800-31.266, info@aamps. livorno.it, www.aamps.livorno. it, facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).