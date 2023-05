Home

Cronaca

Raccolta rifiuti per Santa Giulia, i servizi attivi di Aamps

Cronaca

19 Maggio 2023

Raccolta rifiuti per Santa Giulia, i servizi attivi di Aamps

Livorno 19 maggio 2023 – Raccolta rifiuti per Santa Giulia, i servizi attivi di Aamps

AAMPS conferma che nella festività di lunedì 22 maggio 2023 il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente. Per alcuni quartieri sono però previsti alcuni accorgimenti operativi e, pertanto, i cittadini sono invitati a prestarne attenzione. Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord

Multimateriale: servizio attivo la mattina (esposizione dei sacchi dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì)

Area Ardenza – La Rosa

Vetro: servizio posticipato a lunedì 29 maggio (dove presenti è possibile utilizzare le campane stradali di colore verde)

Area Sant’Jacopo Marradi

Organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì)

Area Vittoria Stazione Zola

Organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì)

Area Livorno est

Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esposizione dei sacchi dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì)

Area Picchianti

Multimateriale: servizio posticipato al pomeriggio di martedì 23 maggio (esposizione dei contenitori dalle ore 7.00 alle 12.00)

Livorno Sud

Indifferenziato: servizio attivo la mattina (esposizione dei sacchi dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì)

Area Pentagono

I contenitori stradali saranno regolarmente vuotati (al pari di quelli presenti dell’area “Centro allargato”).

L’azienda specifica che per tale occasione i servizi personalizzati alle utenze non saranno realizzati. In più i Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno il giorno seguente martedì 23 maggio. Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni: 800-031.266, info@aamps.livorno.it, facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin