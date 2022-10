Home

14 Ottobre 2022

Livorno, 14 ottobre 2022 – “Racconti di altre danze”, i prossimi spettacoli di questo weekend

Il Festival Racconti di Altre Danze prosegue con l’ultimo appuntamento di “Danze di cortile”, sabato 15 ottobre alle ore 11, novità principale di questa sesta edizione, progetto di Chelo Zoppi, a cura di AtelierdelleArti, in collaborazione con Festival Racconti di Altre Danze.

“Danze di cortile” porta la danza, la musica e le arti visive nei quartieri nord di Livorno, incontrando i cittadini e i residenti. L’ultimo appuntamento è nel quartiere Stazione in via Badaloni 28, al calasole (l’orario verrà comunicato di volta in volta). Danzano: Sara Sguotti e Asia Pucci; con la partecipazione di Colletivo_A: Matilda Mentessi, Melissa Braccini, Valentina Fantozzi. Musica Nino Pellegrini al contrabbasso. Con la partecipazione degli Artisti Visivi Lavinia Iacomelli e Angelo Foschini. L’ingresso è gratuito.

Vincitore del “Bando Abitante” sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e dalla Fondazione CR Firenze, oltre che sostenuto da Fondazione Livorno, Comune di Livorno Ass. Politiche Sociali, in collaborazione con Casalp e Centro Mondialità Sviluppo Reciproco.

Da non perdere poi l’appuntamento di domenica 16 ottobre al Teatro Goldoni (ore 18.30) con “Heroes” di John Scott, in prima nazionale. “Heroes” è una potente performance di parola, canto e danza, interpretata in modo elettrizzante da John Scott, coreografo e tenore operistico.

Scott, le cui coreografie sono in tournée a livello nazionale e internazionale e la cui carriera di cantante si estende da New York al Regno Unito, crea il suo primo grande assolo utilizzando l’universo degli eroi operistici tedeschi: Fidelio di Beethoven, Die Walkure e Siegfried di Wagner e Der Freischutz di Weber, Tosca e la Turandot di Puccini, Rigoletto e Otello di Verdi.

Scott, che ha studiato e suonato con la pioniera della voce Meredith Monk, crea un viaggio che è una trasposizione della musica nel corpo danzante, attraverso la fisicità della sua voce sorprendente, per mostrare due sé, umano e mitologico. Ci parla e racconta della sua passione musicale: la musica ritrae eroi che combattono forze oscure impossibili e conquistano l’oscurità in parallelo all’idea di fuga. Lo spettacolo, che sarà in lingua inglese, a Livorno è sostenuto da Culture Ireland.

Biglietto: euro 10 /ridotto 8 (under 30- over 65) prevendita al Teatro Goldoni.

Sabato 15, poi, è prevista la masterclass di Sara Sguotti. Per informazioni e iscrizioni: atelierdelleartidanza@gmail.com.

Gli spettacoli di Racconti di Altre Danze sono a pagamento

