Raddoppia il servizio navette gratuite a Castiglioncello

Castiglioncello

4 Agosto 2021

DAL 1 AGOSTO A CASTIGLIONCELLO ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTE CON DUE LINEE SERALI GRATUITE

Livorno 4 agosto 2021

Nell’ambito della riorganizzazione complessiva della mobilità, per l’estate 2021 il Comune di Rosignano Marittimo e Tirrenica Mobilità hanno predisposto un sistema di navette gratuite che consente di poter lasciare la propria auto nei parcheggi pubblici del territorio e muoversi in modo comodo e sostenibile a Castiglioncello.

Dopo l’attivazione della linea 1 lo scorso 16 luglio con una navetta elettrica, il 1 agosto è partita anche la seconda linea, con una navetta a metano.

“Con questo ulteriore intervento – spiega il Sindaco di Rosignano, Daniele Donati – si sta delineando il nuovo sistema di sosta a Castiglioncello, con l’obiettivo di garantire a cittadini e turisti di raggiungere facilmente questa nostra splendida località, garantendo sostenibilità ambientale ed accoglienza di qualità”.

La linea 1:

ha il capolinea e l’arrivo al parcheggio della Coop a Rosignano Solvay, con fermate a Caletta, a Portovecchio, alla Stazione Fs di Castiglioncello, in via Marconi e in via Fellini.

La linea 2

parte e arriva al parcheggio delle Spianate, con fermate al Castello Pasquini, in piazza della Vittoria e in via Marconi. In entrambi i casi, la navetta passa ogni mezz’ora tutte le sere dalle 19.00 alle 1 di notte. In questo modo, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, i cittadini potranno lasciare la propria automobile presso i parcheggi pubblici, muovendosi con semplicità, in modo ecologico e senza alcun costo.

Nei pressi dei parcheggi e in zone strategiche del territorio, sono presenti inoltre i cartelli informativi della “Infomobilità” che danno aggiornamenti in tempo reale sugli stalli disponibili nelle varie aree di sosta, sul numero di posti liberi nei vari parcheggi, sulle fermate delle navette e sui tempi di attesa.

È inoltre possibile scaricare l’applicazione di Tirrenica Mobilità per controllare in diretta il percorso delle navette e avere tutte le informazioni sulle linee, gli orari e le fermate.

Per ulteriori info: 3473772751.

