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Raf in concerto al Castello Pasquini con Infinito Estate 2026

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5 Agosto 2026

Raf in concerto al Castello Pasquini con Infinito Estate 2026

Livorno 5 agosto 2026

Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS.

Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese.

“INFINITO – ESTATE 2026” sarà: il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, per Trieste Estate 2026; il 5 agosto al Festival delle Crociere ad Orbetello (GR), evento a ingresso gratuito; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto all’Arena Parco della Repubblica di Sirolo (AN); il 10 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (SR); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 15 agosto in Piazza Cavour a Foggia; il 18 agosto a Presicce-Acquarica (LE) per il Festival “I colori dell’olio”; il 20 agosto all’Anfiteatro Porto Turistico di Maiori (SA); il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 24 agosto all’Arena dei Fiori di Montesilvano (PE); il 26 agosto a Piazza Umberto I a La Maddalena (SS); il 27 agosto in Piazza Roma a Carbonia (SU); il 30 agosto al Teatro Romano di Verona; il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 3 settembre in Piazza Indipendenza “La Rotonda” di Badoere di Morgano (TV); 11 settembre al Teatro Romano di Cassino (FR); il 13 settembre a Poggio Arena Live di Poggio Renatico (FE); il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC).

Il prossimo autunno invece Raf sarà nei palazzetti con “INFINITO – Palasport 2026”: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un nuovo capitolo live per Raf, che fa seguito alla straordinaria esperienza sanremese in cui l’artista ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica – scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, che ha anche firmato la regia del videoclip – e che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti.

Raf ha inoltre annunciato a sorpresa l’uscita del nuovo singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi” (Warner Records / Warner Music Italy; Girotondo EM srl), disponibile dal 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“Pazzi Stupidi Ragazzi” racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. È la storia di due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando un sentimento è autentico, tutto il resto perde importanza: le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare. Musicalmente, il brano ha un’anima electropop intensa e ritmata, pensata per far “muovere” ma anche per emozionare. Tra atmosfere notturne, immagini romantiche, corse verso l’estate e stelle da contare insieme, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di desiderio, libertà e connessione. Perché le differenze non dovrebbero mai dividerci: spesso sono solo illusioni create dalla mente.

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni. Questa è la potenza della musica di Raf, cantautore, autore e compositore raffinato che negli anni si è sempre distinto per una scrittura autentica e originale, nonché per una straordinaria e fresca capacità interpretativa.