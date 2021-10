Home

Rubriche

Musica

Raf e Tozzi al Teatro Verdi di Firenze con i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana

Musica

27 Ottobre 2021

Raf e Tozzi al Teatro Verdi di Firenze con i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana

Musica – 27 ottobre 2021

RAF E TOZZI – Giovedì 18 novembre 2021 – ore 20,45

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”…

Brani indimenticabili di Raf e Umberto Tozzi, che i due grandi artisti presenteranno dal vivo insieme ad altri successi dai rispettivi repertori, giovedì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito del tour “Due – la nostra storia”.

Inizio ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 39 a 75 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it. Si accederà con green pass. Info tel. 055.667566 – info@prgfirenze.it – www.bitconcerti.it. Attenzione, si recupera il concerto previsto in origine l’8 marzo 2020, poi rinviato per l’emergenza sanitaria al 17 maggio, al 23 ottobre e ancora al 23 maggio 2021. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le suddette date.

Durante il concerto non mancheranno “Infinito” a “Ti amo”, “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri successi, tra cui la super hit, “Gente di mare”. Un repertorio straordinario che Raf e Umberto Tozzi rivisiteranno a due voci, nell’atmosfera intima che solo il teatro riesce a creare.

Il tour “Due – la nostra storia” segna anche un importante ritorno, quello della musica dal vivo nei teatri, con la capienza al cento per cento. Radio Italia è radio ufficiale di “Due – La nostra storia”.

I portatori di handicap potranno acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin