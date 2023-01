Home

Raffineria Eni, Fiom: “No a un nuovo impianto per lo smaltimento di plastiche”

12 Gennaio 2023

Livorno 12 gennaio 2023

Raffineria, Fiom Cgil: “Procedere verso la riconversione per tutelare lavoro e ambiente. No a un nuovo impianto per lo smaltimento di plastiche”. L’intervento di Fiom provinciale

“Apprendiamo dagli organi di stampa che qualcuno auspicherebbe il rilancio di un impianto di smaltimento delle plastiche nel perimetro della raffineria ENI, progetto di cui non conosciamo l’esistenza.

La Fiom provinciale ritiene tali posizioni sbagliate, anche alla luce del documento politico approvato all’unanimità a conclusione del recente congresso Cgil che chiede la riconversione della raffineria di Livorno finalizzata alla tutela occupazionale e ambientale.

La Cgil, la Filctem-Cgil e la Fiom-Cgil con tutti i lavoratori delle imprese di appalto ENI stanno da tempo cercando, tutti insieme, di creare le condizioni per far sì che gli investimenti annunciati dalla multinazionale arrivino nel nostro territorio per consentire una riconversione dell’attuale sito petrolchimico. Una riconversione che vada verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, che garantisca il mantenimento del livello occupazionale e – non ultimo per importanza – che avvii un percorso di risanamento ambientale.

Progressivo risanamento ambientale che la città si aspetta e merita, e che solo la continuità delle attività produttive possono garantire, con una attenta e tenace contrattazione che destini parte dei proventi a questa finalità.

Gli sforzi prodotti anche dalla Fiom hanno portato prima le Amministrazioni locali, poi la Regione Toscana (la quale si era presa l’impegno di utilizzare i propri canali per portare la questione a livello nazionale) ad assumere l’impegno a sollecitare un tavolo dedicato al MISE. Lo scopo oggi quantomai prioritario è infatti dare continuità e concretezza alle dichiarate intenzioni di ENI (la quale aveva individuato Livorno come possibile sito industriale per la riconversione) e quindi avere un piano industriale e contezza degli investimenti nella direzione del mantenimento di una manifattura importante.

Come Fiom riteniamo che inquinare una linea rivendicativa con problematiche già affrontate e superate metta a rischio le volontà di investimento faticosamente messe in campo e rischi di offrire la sensazione di una linea sindacale confusa, che non solo nessuno può permettersi, ma che proprio non esiste.

Ogni crisi aziendale ha le sue dinamiche e su ciascuna, il sindacato in generale e la Fiom in particolare, sempre offre la propria solidarietà, comprensione e disponibilità a spendersi nelle iniziative messe in campo, così come sappiamo che le possibili soluzioni non possono mettere a rischio le possibile soluzione di altre crisi.

