8 Dicembre 2024

Livorno, 6 dicembre 2024 – Rafforzato da alcuni giorni il Centro Servizi per il contrasto alla povertà situato in via Terreni, 7 piano terra.

E’ stata formalizzata la convenzione tra il Comune di Livorno e le gli enti del Terzo Settore che si sono aggiudicati il bando per la co-progettazione e la gestione in partenariato dello sportello attuato con i fondi del PNRR progettualità Stazioni di posta. Si tratta della Cooperativa sociale il Simbolo (coordinatore), della Cooperativa sociale Progetto Linc e della Fondazione Caritas Livorno ETS.

Il Centro Servizi per il contrasto alla povertà si colloca nel sistema di contrasto alla grave emarginazione adulta che il Comune di Livorno, attraverso il Servizio Sociale Professionale e l’Ufficio Marginalità e Famiglia, ha implementato negli ultimi anni.

In particolar modo, il Centro Servizi si integra con gli interventi del dormitorio S.E.F.A. (Social Emergency First Aid) e si configura come sviluppo del progetto europeo Reticulate di cui il Comune di Livorno è stato partner e che ha permesso di sperimentare il modello di un Punto Unico di Accesso (One Stop Shop) rivolto alle persone senza dimora.

Lo sportello offre uno spazio di ascolto e accoglienza per i bisogni di natura sociale di cittadini, cittadine e famiglie.

Lo sportello è rivolto a tutte le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora che necessitano di trovare un punto di ascolto per le esigenze di vita quotidiana (problematiche abitative, povertà educativa, relazionale, lavorativa).

Di seguito i servizi offerti dallo sportello:

• Orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali delle persone con particolari fragilità;

• Promozione e diversificazione dell’offerta dei servizi e delle misure di sostegno attivo per l’acquisizione/riacquisizione della capacità lavorativa;

• Creazione di spazi di attività per garantire adeguati livelli di vita di relazione e di reinserimento nella comunità territoriale;

• Servizio di accompagnamento all’iscrizione anagrafica per le persone senza dimora e di fermo posta;

• Primo orientamento sanitario.

Questi i giorni e gli orari di apertura dei servizi:

CENTRO DIURNO per servizi essenziali a bassa soglia (doccia – lavanderia – igiene personale, ecc.)

◦ lunedì 16.00 – 19.00;

◦ martedì 8.00 – 11.00;

◦ mercoledì 16.00 – 19.00;

◦ giovedì 8.00 – 11.00;

◦ venerdì 16.00 – 19.00.

SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLA RESIDENZA FITTIZIA E SERVIZIO DI FERMO POSTA:

◦ lunedì 8.00 – 11.00;

◦ martedì 8.00 – 11.00;

◦ martedì 14.00 – 17.00 (su appuntamento);

◦ mercoledì 8.00 – 11.00;

◦ giovedì 8.00 – 11.00;

◦ giovedì 14.00 – 16.00 (su appuntamento);

◦ venerdì 8.00 – 11.00.

SPORTELLO DI SOSTEGNO E ORIENTAMENTO

◦ lunedì 8.30 – 12.00, dalle 12.00 alle 13.00 (su appuntamento);

◦ mercoledì 8.30 – 11.30 (su appuntamento);

◦ giovedì 8.30 – 12.00;

◦ giovedì 12.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 (su appuntamento)