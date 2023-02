Home

Ragazzino in bici investito da un’auto sul viale Carducci

Cronaca

3 Febbraio 2023

Oggi pomeriggio intorno intorno alle ore 16 si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto un’auto ed una bicicletta condotta da un ragazzino.

L’incidente è avvenuto sul viale Carducci in prossimità del passaggio pedonale di fronte alla sala scommesse Snai (angolo con via Donnini) in direzione centro.

Immediate le molteplici chiamate al 118 delle persone presenti in zona, sul posto a prestare assistenza anche gli agenti di polizia di passaggio in zona.

Il ragazzino è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Livorno, che dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.

La polizia municipale ha raccolto le testimonianze ed effettuato i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Il traffico in direzione centro è andato in tilt per circa una mezz’ora; con la fila di mezzi che arrivava alla rotatoria di ingresso della Variante Livorno Centro

