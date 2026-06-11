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Cronaca

Raggiunge l’ex a casa dei genitori e tenta di entrare con la forza: arrestato dai carabinieri

Cronaca

11 Giugno 2026

Raggiunge l’ex a casa dei genitori e tenta di entrare con la forza: arrestato dai carabinieri

Livorno 11 giugno 2026 Raggiunge l’ex a casa dei genitori e tenta di entrare con la forza: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un 50enne di origini nordafricane poiché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. La grave situazione di violenza domestica è giunta a conoscenza dei carabinieri quando la donna, esasperata da reiterati episodi di violenza fisica e verbale, si era rivolta in caserma per cercare aiuto.

Stanca di subire continue minacce, anche gravi, dal compagno, principalmente per ottenere denaro da lei, la vittima ha lasciato l’abitazione ed è tornata a casa dei suoi genitori. Nottetempo, però, è stata raggiunta anche lì dall’ex compagno, che ha tentato con violenza di fare irruzione nell’appartamento e, quando la vittima ha richiesto l’intervento del 112, i militari intervenuti lo hanno trovato ancora lì e lo hanno bloccato proprio mentre insisteva a forzare la porta di ingresso, arrestandolo in flagranza.

Mentre lo conducevano in caserma per i successivi adempimenti, l’uomo ha rivolto la propria condotta violenta nei confronti dei militari, a cui si è opposto nel tentativo di non seguirli, circostanza che ha comportato la denuncia in stato di libertà per resistenza a P.U..

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Livorno che ha disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.