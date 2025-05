Home

Livorno 18 maggio 2025 “Ragionieri per sempre”: la 5^ B si ritrova dopo 50 anni dal diploma

Cinquanta anni sono passati, ma l’amicizia – quella vera, nata tra i banchi di scuola – ha resistito al tempo, alle vite diverse, agli anni pieni. Ieri sera, in un’atmosfera carica di ricordi e sorrisi, gli ex alunni della 5^ B dell’Istituto Tecnico Commerciale di Livorno si sono ritrovati per festeggiare insieme un traguardo speciale: mezzo secolo dal diploma.

Il luogo scelto per la cena è stato il Kiru’ Bistrot, che si è trasformato per una sera in una macchina del tempo. Bastava uno sguardo, un gesto, una frase per ritornare ai giorni di scuola, tra lezioni di ragioneria, bigliettini passati di nascosto e indimenticabili gite scolastiche.

Erano presenti: Assenza Parisi M. Gabriella, Regini Roberta, Aglietti M. Grazia, Giuliani Stefania, Scarpellini Grazia, Carlo Daniele, Zoppi Monica, Menichetti Stefano, Saviozzi Patrizia, Del Corona M. Cristina, Guercio Lidia e Boncompagni Riccardo.

Tra un brindisi e l’altro, sono riaffiorati aneddoti scolastici, soprannomi dimenticati, interrogazioni da incubo trasformate oggi in risate, professori severi ma indimenticabili, e persino i pomeriggi passati a studiare insieme – o almeno a provarci.

«Ci sembrava impossibile ritrovarci davvero dopo tutto questo tempo», ha raccontato uno dei partecipanti. «Eppure eccoci qui, con i capelli più grigi ma con la stessa voglia di ridere insieme come allora».

L’incontro si è concluso con la promessa di non aspettare altri 50 anni per rivedersi. Perché, come hanno detto in coro: “Ragionieri una volta, ragionieri per sempre”.