Rai 5 trasmetterà “il Piccolo Marat”, produzione artistica del Goldoni

22 Aprile 2025

Rai 5 trasmetterà “il Piccolo Marat”, produzione artistica del Goldoni

Livorno 22 aprile 2025



“Il piccolo Marat” di Mascagni su RAI 5 in occasione della Festa della Liberazione. Nel 2024 era su Rai Play

Edizione del centenario prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni

Venerdì 25 Aprile, alle ore 10, in occasione della Festa della liberazione, su Rai 5 andrà in onda Il piccolo Marat, opera in tre atti di Pietro Mascagni; si tratta dell’edizione prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno in occasione del centenario della prima rappresentazione nel dicembre 2021 con la direzione d’orchestra di Mario Menicagli e la regia di Sarah Schinasi; regia video di Giuseppe Scali.

“La vicenda messa in scena nel libretto di Giovacchino Forzano è una semplice e forte condanna di qualsiasi regime oppressivo” affermarono da Rai Cultura per la prima visione dell’opera che RAI 5 programmò lo scorso anno e che ora torna sugli schermi nazionali proprio per questo suo intrinseco forte messaggio: un’ulteriore occasione per conoscere questa opera della piena maturità artistica del compositore livornese, pervasa da una tale energia tra azione e musica da fargli dire che era “l’inno della sua coscienza”.

Interpreti: Andrea Silvestrelli, Valentina Boi, Samuele Simoncini, Silvia Pantani, Stefano Marchisio, Alessandro Martinello, Pedro Carrillo, Michele Pierleoni, Alberto Mastromarino, Carlo Morini, Luis Javier Jimenez Garcia, Marco Mustaro, Paolo Morelli. Orchestra della Toscana e Coro del Teatro Goldoni, maestro del coro Maurizio Preziosi.

