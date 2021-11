Home

Rai, chiusura edizioni di mezzanotte del Tgr; Gazzetti (Pd): «Scelta incomprensibile e da revocare, altrimenti si tagli il canone»

27 Novembre 2021

Livorno 27 novembre 2021

«Eliminare le edizioni notturne dei tg regionali indebolisce l’offerta del servizio pubblico», dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd

«Trovo assolutamente incomprensibile la decisione di chiudere le edizioni di mezzanotte dei tg regionali della Rai.

È qualcosa che va contro non soltanto al buonsenso ma che indebolisce l’offerta del servizio pubblico della Rai.

A questo punto sarebbe anche giusto ipotizzare uno sconto sul canone Rai visto che, così facendo, si penalizzano i cittadini telespettatori.

Chi poi è stato anche solo pochi minuti dentro una redazione televisiva sa che la preparazione di un tg notturno è accompagnato da un “presidio” giornalistico che permette, se necessario, di poter seguire e documentare eventi che altrimenti sarebbero seguiti, nell’immediatezza, solo a distanza: gli esempi sarebbero molti ed importanti.

Chiudere quei Tg rappresenterebbe dunque un grave danno non solo per la qualità dell’informazione delle sedi regionali ma per la “copertura” di eventi e notizie di valenza nazionale ed internazionale.

Ecco perché auspico che questa scelta venga revocata e nel farlo faccio mie le parole del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Ma se così non fosse allora davvero si proceda non solo al taglio dei Tg ma anche al taglio del canone Rai».

Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, interviene sull’annunciata chiusura dell’edizione di mezzanotte dei Tgr della Rai.

