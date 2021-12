Home

12 Dicembre 2021

Raiuno, Amadeus, Scifoni e il Caciucco alla Livornese, ma Beppino corregge

Livorno 12 dicembre 2021

Nel programma preserale di Raiuno, “Soliti Ignoti” condotto da Amadeus si parla del famoso Caciucco alla Livornese, un piatto tipico a base di pesce

Ma siamo sicuri che questo piatto esista veramente? Quanti livornesi conoscono ed hanno mangiato un buon piatto di Caciucco?

Credo nessuno. La Rai per un errore di trascrizione sul cartellone toglie una “C” al famoso piatto labronico e per tutto il tempo il conduttore Amadeus e il concorrente Giovanni Scifoni non fanno altro che ripetere decine di volte la parola Caciucco mentre cercano di capire chi è l’ignoto ristoratore

Oltre alle storpiature del piatto tipico durante la trasmissione il conduttore Amadeus storpia anche il famoso dé in dè

Alla fine, quando l’ignoto ristoratore deve confermare o meno di essere lui, Beppino Mancini (titolare dello storico ristorante La Barcarola) corregge il conduttore e mette i puntini sulle I anzi diciamo sulle C.

Appena ha il diritto di parola, Beppino, con tono pacato e con il sorriso rende giustizia al nostro piatto tipico: “Io faccio il cacciucco con le 5 c, cacciucco non caciucco”.

