“Rajesh Barbieri chiude la polemica con Luca Salvetti, augurando una buona continuazione di campagna elettorale”

1 giugno 2019

Ma intanto il gruppo Facebook Livorno Social Comunication del Blogger Rajesh Barbieri risulta ancora Archiviato

Livorno – “In questi giorni sono stato mio malgrado coinvolto in una polemica che non avrei immaginato mi ricadesse addosso con questo carico di tensioni e talvolta con una certa violenza di immagini e di parole.

La mia intenzione è quella di uscire dalla polemica non tanto per me stesso,quanto per evitare che i fatti accaduti a Shangai possano essere ulteriormente modificati ed essere questa volta ribaltati contro il mio modo libero e,SOTTOLINEO, lecito di fare informazione.

Piu’ che altro una informazione di servizio e gratuita alla comunità,con grande apprezzamento di tutti,utilizzatori e commmentatori di ogni parte nel quadro di una visone plurale della politica.

La stima che nutro per le persone che si mettono a disposizione della città di Livorno , mi porta a misurare la qualità di queste persone con la loro disponibilità a raccontarsi con trasparenza e con coerenza rispetto ai fatti compiuti.

Tra le persone che stimo c’è sicuramente Luca Salvetti,con cui dall’inizio della campagna elettorale ho mantenuto un comportamento sempre corretto,al pari di quanto fatto peraltro con gli altri candidati.

Ritrovavo Salvetti dopo l’esito del primo turno elettorale,proprio la’ dove (quartiere di Shangai) avevo documentato piu di una volta per immagini la campagna del Pd e della candidata consigliera Lucetti,in particolare.(il materiale è disponibile in rete).

Per questo sono rimasto sorpreso che,nella circostanza, l’intervento pubblico di Salvetti si aprisse con alcuni riferimenti negativi all’attività documentativa del sottoscritto,certamente non “giornalistica” in senso proprio,ma “mediattivistica “e per questo con una forte adesione alla realtà. Ho probabilmente interpretato questi riferimenti come un atteggiamento pregiudizialmente ostile,se non addirittura come un aggresssione verbale nei miei personali confronti. Luca Salvetti smentisce ed io di questo prendo atto. Non di aggressione si è trattata,ma di una presa di posizione molto critica nei confronti di un certo modo di diffondere e talvolta modificare informazione in rete. Auguro a Luca Salvetti una buona continuazione di campagna elettorale nella certezza di potere avere con lui ulteriori opportunità di chiarimento personale”. Rajesh Barbieri

Intanto però il gruppo Facebook Livorno Social Comunication del Blogger Rajesh Barbieri qul quale era presente il video utilizzato da terzi sconosciuti contro Luca Salvetti risulta ancora Archiviato