Rally Elba, le modifiche ai servizi bus
Livorno, 14 aprile 2026
at- autolinee toscane informa che all’Isola d’Elba (LI), venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, si terrà il 59° Rally Elba 2026 che impatterà sul servizio del 17 Aprile 2026 per la linea bus 116 e sul servizio del 18 Aprile 2026 per la linea bus 117 con conseguenti deviazioni (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-59deg-rally-elba-2026) .
Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.