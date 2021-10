Home

Rally, Galleni a Como per conquistare il Titolo Italiano Over 55

21 Ottobre 2021

Rally, Galleni a Como per conquistare il Titolo Italiano Over 55

Livorno 21 ottobre 2021

Sarà la 40ª edizione del Rally Trofeo Aci Como a scrivere i titoli di coda del Campionato Italiano Rally WRC e ad incoronare il vincitore nazionale 2021.

Al via, con il numero 21, un equipaggio interamente livornese, quello composto da Giovanni Galleni e Luca Ambrogi, per la prima volta insieme, che si presentano sulle prove speciali lariane per conquistare il Titolo Italiano Over 55.

I portacolori dell’ ACI Livorno parteciperanno a questa incandescente finale a bordo della Skoda Fabia in configurazione R5, una vettura, accreditata di circa 300 cavalli, con la quale Galleni ha già acquisito punti importanti al Rally dell’Elba e con la vittoria al Rally del Salento.

“E’ la prima volta che partecipo al Rally di Como, una gara molto bella, tecnica, ma anche insidiosa a causa delle condizioni climatiche che potrebbero variare durante lo svolgimento.

Luca ed io ce la metteremo tutta per portare a casa questo Campionato Italiano” ci dice Giovanni Galleni, portacolori della GSG Motorsport, a poche ore dal via.

Tra i protagonisti troviamo Luca Bottarelli e Andrea Carella su Skoda e Luca Rossetti su Hyundai che si giocheranno il titolo assoluto.

Nella classe regina, la WRC parteciperanno Corrado Fontana e Nicola Arena a bordo della Hyundai I20.

La gara partità venerdi 22 alle ore 17 e, dopo aver percorso circa 430 km di gara, terminerà sabato 23 alle 18 sempre in piazza Cavour, centro storico di Como, anfiteatro naturale vista lago.

