Rally, il campione Galleni tenetrà la scalata al secondo titolo italiano stagionale

29 Ottobre 2021

Livorno 29 ottobre 2021

Una gara combattutissima il 40° Trofeo Aci Como conclusosi domenica scorsa che ha visto lauerarsi Campione Italiano il Livornese Giovanni Galleni in coppia con l’altro nostro concittadino Luca Ambrogi.

A bordo di una Skoda Fabia R5, in rimonta fin dalle prime fasi di gara a causa di alcuni problemi alla vettura, il pilota del Automobile Club Livorno si è comunque aggiudicato il Titolo di Campione Italiano sfuggitogli nel 2020 per pochissimi punti.

“La vittoria al Rally del Salento ed il secondo posto al Rally dell’Elba sono stati determinanti per l’aggiudicazione del titolo che sono fiero di portare a Livorno” ha dichiarato Giovanni sul palco d’arrivo a Como.

Questo fine settimana il forte pilota labronico tenetrà la scalata al secondo titolo italiano stagionale.

Al volante della nuovissima Abarth 124, con la quale ha vinto la categoria rally gran turismo a Pistoia, navigato dal piombinese Paolo Vallini, sarà al via alla finale italiana a Modena. 243 gli iscritti alla gara emiliana, tutti i migliori piloti che hanno vinto le proprie categorie in tutte le gare italiane, si batteranno per aggiudicarsi i vari titoli in palio.

Avversari di Galleni saranno le potentissime Porsche 911 Carrera GT3, molto più potenti dell’Abarth del livornese. “Venderemo cara la pelle sperando in una gara bagnata in modo da poter livellare le potenze dei motori con l’esperienza” ha dichiarato Giovanni Galleni a due giorni dall’inizio della gara.

