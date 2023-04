Home

Sport

Motori

Rallye Elba versione IRC, prorogata la scadenza iscrizioni

Motori

13 Aprile 2023

Rallye Elba versione IRC, prorogata la scadenza iscrizioni

Livorno, 13 aprile 2023 – Rallye Elba versione IRC, prorogata la scadenza iscrizioni

Aci Livorno Sport comunica che il 56° Rallye Elba – Trofeo Banca Centro – IRC, ha ottenuto assenso federale per la proroga del periodo delle iscrizioni, allungandolo sino alle ore 24,00 di sabato 15 aprile.

La gara ha riscosso un notevole interesse da parte di piloti e squadre, che si è tradotto con l’aver superato le cento unità, cercando di dar modo a coloro che per varii motivi sono in ritardo con l’iscrizione di poter aderire alla chiamata di uno dei rallies più affascinanti in ambito internazionale.

Parte dunque con la marcia giusta la nuova dimensione del Rallye Elba, prima prova dell’International Rally Cup, di cui fece parte con grande soddisfazione già nel 2014 e 2015, avviandosi in questo 2023 a riproporre il successo di adesioni di quelle due annate.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide più entusiasmanti, è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispecchia ovviamente la tradizione, punteggiato da sette prove speciali in totale, per una distanza competitiva di 102,670 chilometri, il 35,61% dell’intero tracciato che ne misura 288,320.

LA LOGISTICA DI BASE

A Portoferraio, la partenza e l’arrivo torneranno al molo, nel Viale Elba, stessa location come accadeva negli anni settanta, attiguo al Riordinamento notturno, il Parco Assistenza viene confermato alla “Calata Italia”, le verifiche amministrative saranno alla “Gattaia” di fronte al parco assistenza in via Vittorio Emanuele II, mentre le tecniche sul lungomare “delle Ghiaie” ma il piatto forte sarà il percorso, ispirato dalla tradizione e che non mancherà di esaltare gli attori della sfida IRC 2023, i quali si troveranno a correre sulle strade della leggenda. Il quartier generale dell’evento è confermato all’Hotel Airone, località San Giovanni, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro.

DUE GIORNI DI GRANDI SFIDE

Due le giornate di gara, con partenza da Portoferraio alle ore 17,00 di venerdì 21 aprile per portare i concorrenti a disputare tre prove speciali nella parte orientale dell’isola, intervallate dal riordinamento a Porto Azzurro. Dalle ore 22,30 i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno di Portoferraio, da dove ne usciranno l’indomani, sabato 22 aprile dalle ore 09,00. Seguiranno altre quattro prove speciali che stavolta toccheranno la parte centro-occidentale elbana, con il riordinamento a Marina di Campo che precederà le due “piesse” finali. L’arrivo è previsto dalle ore 15,40.

IL PROGRAMMA

Chiusura Iscrizioni

12 aprile

Distribuzione Road Book

19/04/2023 Portoferraio – c/o Hotel Airone ore 09.30 – 18.00

20/04/2023 Portoferraio – c/o Hotel Airone ore 09.00 – 11.00

Ricognizioni con vetture di serie

19/04/2023

PS 1 -2 -3: ore 17.30 -22.00

20/04/2023

PS 4-5-6-7: ore 08.30 -13.30

Distribuzione Targhe e numeri di gara

19/04/2023 Portoferraio – c/o Hotel Airone ore 09.30 – 18.00

20/04/2023 Portoferraio – c/o Hotel Airone ore 09.00 – 11.00

Verifiche sportive ante-gara

20/04/2023 Portoferraio Calata Mazzini c/o Centro delle arti visive e figurative “La Gattaia” ore 17.00 -22.00

21/04/2023 Portoferraio Calata Mazzini c/o Centro delle arti visive e figurative “La Gattaia” ore 07.30 -09.30

Verifiche tecniche ante-gara

20/04/2023 Portoferraio – c/o Lungomare delle Ghiaie ore 17.30 – 22.30

21/04/2023 Portoferraio – c/o Lungomare delle Ghiaie ore 09.00 – 13.00

Shakedown 21/04/2023 SP 32 del Volterraio ore 09.00 – 14.00

Partenza

21/04/2023 Portoferraio – Viale Elba ore 17.00

Arrivo Finale

22/04/2023 Portoferraio – Viale Elba ore 15.40

www.rallyelba.com

#RallyeElba2023 #AciLivornoSport #AciLivorno #IRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #travel #tuscany #italia #seaside #beach #Portoferraio #Capoliveri #PortoAzzurro #MarinadiCampo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin