Home

Sport

Arti Marziali

Ranking Nazionale karate: Citi in vetta, seguono Bozzi e Frizzi

Arti Marziali

27 Agosto 2023

Ranking Nazionale karate: Citi in vetta, seguono Bozzi e Frizzi

Livorno 27 agosto 2023 – Ranking Nazionale karate: Citi in vetta, seguono Bozzi e Frizzi

Pubblicata la classifica ufficiale di merito nazionale – “Ranking”, che regolamenta la graduatoria giovanile, adottata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam, per determinare il posizionamento di merito degli atleti, per la disciplina olimpica del Karate, in previsione dei prossimi campionati continentali e intercontinentali.

Gli atleti più meritevoli individuati dal ranking, di entrambe le specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forme”, saranno oggetto di valutazione della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, per la futura convocazione degli “azzurrini”, che costituiranno i titolari della Nazionale Italiana Giovanile, in previsione del prossimo Campionato Europeo, che si terrà nel mese di febbraio 2024 a Tblisi – Georgia.

Le gare di riferimento per aggiudicarsi i punti sono suddivise in 3 competizioni internazionali di livello mondiale del circuito Karate 1 – Youth League della World Karate Federation- WKF, 6 competizioni denominate Open organizzate dalla FIJLKAM e i campionati italiani di classe. Sono le 10 competizioni di riferimento, che attraverso un regolamento definito in funzione del risultato ottenuto, gli atleti si aggiudicano punti di merito.

Ad oggi sono state svolte 7 delle 10 competizioni del 1º semestre e nella classifica generale non definitiva, per ciascuna categoria di peso, suddivisa per età di classi, maschile e femminile del ranking, la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno si trova con alcuni degli elementi del settore giovanile, ad essere rappresentata tra i migliori atleti del momento.

Al 1º (primo) posto a condurre in testa in classifica nazionale il folgorino Jacopo CITI, nella categoria di peso – 52 Kg, con 5865 punti che distacca il 2º con oltre 3.455 punti di differenza. Lo slancio è stato determinante con la conquista delle 2 (due) medaglia d’oro all’Open del Veneto e International Open Sardinia, medaglia d’argento all’Open d’Italia e degli ottimi posizionamenti ottenuti nel circuito mondiale del Karate – 1 Youth League con un 5º a Merida – Spagna e 7º posto a Porec – Croazia, su 96 atleti iscritti in entrambe le categorie (tetto massimo di iscrizioni previste). Nel ranking mondiale, al momento, Jacopo è tra i top 20, con la 17ª posizione conquistata.

Al 5º (quinto) in corsa il folgorino Andrea BOZZI, nella categoria Under 21, – 75 Kg, con 1.532,5 punti guadagnati, con la medaglia d’argento al’ Open del Veneto e le 2 medaglie di bronzo dell’Open d’Italia e dell’ International Open Sardinia.

Inoltre, nella medesima posizione, 5ª (quinta) Emma Ludovica FRIZZI con 1.760 punti, conquistati con le 2 (due) medaglie di bronzo all’ International Open Sardinia e all’ Open di Toscana.

Gli atleti blu/azzurro, i colori della Forza Armata rappresentata dalla ASD 187 dei “baschi amaranto” seguono al 7º posto con Elena DI LELIO, 15º Edoardo LIGAS, 28º Samuele CORVAGLIA e 35º Edoardo BARONI.

Saranno presenti al Seminario della Nazionale Italiana Giovanile, previsto dal 8 al 10 settembre prossimo a Riccione, 6 folgorini convocati per l’importnte occasione, accompagnati dal Direttore Tecnico Antonio CITI e Vincenzo CORVAGLIA.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin