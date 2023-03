Home

Rapina alla farmacia Pellini, arrestato un 54enne. Il video della rapina

7 Marzo 2023

Livorno 7 marzo 2023 –

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri del Comando Provinciale labronico hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, classe ‘69, già gravato da precedenti specifici, gravemente indiziato di essere l’autore della rapina ai danni della farmacia Pellini, sita in questa via Grande, avvenuta il 21 febbraio u.s. .

Quel giorno un rapinatore è entrato all’interno della farmacia con il volto travisato da un passamontagna e, dopo aver violentemente malmenato le due farmaciste presenti, si è fatto consegnare 2.500 euro contenuti nella cassa.

Le immediate indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono partite dalle dichiarazioni delle vittime, le cui accurate descrizioni hanno permesso di indirizzare l’attività investigativa, suffragata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia e di quelle di impianti pubblici e privati presenti in zona, la cui analisi ha permesso di ricostruire tutte le fasi del reato ed i movimenti del presunto autore anche prima e dopo il fatto.



I significativi elementi probatori raccolti sono stati riferiti al Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno titolare del fascicolo che, concordando con le risultanze investigative, ha richiesto ed ottenuto l’emissione del provvedimento restrittivo la cui esecuzione è stata ostacolata dal fatto che il destinatario risultasse di fatto senza fissa dimora.

Al termine di serrate ricerche, i militari della Compagnia di Livorno hanno individuato il 54enne nel centro di Pisa e lo hanno tratto in arresto con la collaborazione dei colleghi della locale Compagnia.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale pisana.

Trattandosi di indagini preliminari il tutto dovrà poi essere verificato nel giudizio diretto ad accertare la penale responsabilità dell’uomo.

