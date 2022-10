Home

18 Ottobre 2022

Rapina alla stazione: spacca una bottiglia in testa per rubare un cellulare, arrestato 28enne marocchino

Livorno 18 ottobre 2022 – Tentata rapina alla stazione di Livorno, ferito 22 enne

Domenica sera intorno alle ore 21. 00 un 28enne di origini marocchine avrebbe tentato di rubare un cellulare ad un 22enne

Il tutto sarebbe iniziato sul treno proveniente da Pisa poi, una volta alla stazione di Livorno il marocchino avrebbe seguito il 22enne sui binari e nel tentativo di farsi dare il cellulare, lo avrebbe colpito con una bottiglia alla testa

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer e due ambulanze, una dell’SVS ed una della Croce Rossa

Il 22enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale per un trauma cranico con ferite varie. Anche il 28enne aggressore è stato portato al pronto soccorso per una ferita provocata molto probabilmente quando ha rotto la bottiglia

Per il marocchino è scattato l’arresto per rapina aggravata

