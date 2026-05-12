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Rapina all’ufficio postale, 30enne arrestato in flagranza

Piombino

12 Maggio 2026

Rapina all’ufficio postale, 30enne arrestato in flagranza

Piombino (Livorno) 12 maggio 2026 Rapina all’ufficio postale, 30enne arrestato in flagranza

I Carabinieri della Compagnia di Piombino pochi giorni addietro, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo poco più che trentenne, originario di una provincia del nord Italia e residente all’Isola d’Elba. L’uomo è ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un ufficio postale.

L’immediata attività di polizia giudiziaria è stata condotta dai Carabinieri del Comando Stazione di Piombino ed è scattata da una segnalazione pervenuta al 112 NUE e veicolata alla centrale operativa dei Carabinieri di Piombino in cui si segnalava una situazione critica presso un ufficio postale di possibile intrusione all’interno di persona sospetta.

Il rapido invio di un equipaggio in servizio esterno di controllo del territorio, prevenzione e contrasto dei reati in genere. Sospetti fondati, infatti un malvivente si era introdotto all’interno dell’ufficio e con la minaccia di un’arma corta, successivamente rivelatasi una pistola scacciacani, si era fatto consegnare la somma contante di oltre 1.000 euro che occultava dentro uno zaino.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri orientato anche dalle preziose informazioni fornite da persone informate, ha consentito di bloccare il soggetto nelle immediate vicinanze dell’istituto. Lo stesso è stato trovato in possesso dello zaino contenente la somma di 1.070 euro.

Le successive ricerche, condotte in collaborazione con un equipaggio del Commissariato di PS di Piombino, hanno permesso di chiudere il cerchio indiziario rinvenendo anche alcuni indumenti utilizzati per fare il colpo nonché proprio la pistola, rivelatasi una scacciacani.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Livorno. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto dei Carabinieri, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. La refurtiva invece è stata restituita al legittimo proprietario.