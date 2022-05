Home

Rapina con la pistola in un negozio di frutta e verdura in via Garibaldi

Cronaca

25 Maggio 2022

Rapina con la pistola in un negozio di frutta e verdura in via Garibaldi

Livorno 25 maggio 2022

Entra con la pistola in un negozio di frutta e verdura e vuole l’incasso

La rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in un negozio di frutta e verdura in via Garibaldi aperto da appena due settimane

Il rapinatore, un uomo col viso coperto da una mascherina e pieno di tatuaggi è entrato nel negozio, si è messo a guardare i prezzi, poi si è avvicinato al bancone ed ha tirato fuori una pistola e dopo le minacce ha chiesto l’incasso.

Nel negozio nel momento erano presenti altre due persone, una donna ed un bambino di circa 6 anni, il bambino è uscito e il rapinatore molto probabilmente per paura di un eventuale allarme ha afferrato tutto quello che c’era sul bancone ed è fuggito

