11 Febbraio 2024

Livorno, 11 febbraio 2024 – Rapina in via Grande: gli autori, due minori di 14 anni non imputabili

Intensificata la Lotta contro i Reati Predatori nel Centro di Livorno

Livorno si conferma impegnata nella lotta contro i reati predatori nel cuore della città, con un’azione decisa e mirata delle forze dell’ordine per contrastare ogni forma di criminalità diffusa che mina la sicurezza dei cittadini.

Recenti attività investigative della Polizia di Stato hanno portato alla luce un tentativo di furto presso l’esercizio commerciale “DM Market” di Via Grande. Ciò che inizialmente sembrava essere un furto ordinario ha rapidamente assunto contorni più gravi, trasformandosi in un caso di rapina a seguito di un’aggressione perpetrata ai danni di una commessa e di un cliente, nel tentativo di facilitare la fuga.

Grazie alla pronta e efficace azione delle forze dell’ordine, gli autori di questo violento episodio sono stati identificati immediatamente. Si tratta di due giovani livornesi, entrambi ancora sotto i quattordici anni di età, uno dei quali di origini maghrebine. La giovane età degli autori rende impossibile l’imputabilità penale, ma ciò non toglie gravità all’atto commesso e alla sua potenziale pericolosità per la comunità.

Questo episodio serve da monito sulle sfide che la città affronta nella sua costante battaglia contro la criminalità. L’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare tali fenomeni rimane saldo, e non verrà lesinato alcuno sforzo nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Livorno.

