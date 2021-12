Home

Cronaca

Rapinato di notte in via Grande va a sporgere denuncia e negli uffici della polizia incrocia i malviventi

Cronaca

18 Dicembre 2021

Rapinato di notte in via Grande va a sporgere denuncia e negli uffici della polizia incrocia i malviventi

Livorno 18 dicembre 2021

Nella serata di ieri, verso le ore 23.30 gli agenti della polizia intervenivano in Via Grande per una rapina messa in atto ai danni di un cittadino italiano da 2 soggetti stranieri, i quali subito dopo si davano alla fuga a bordo di una vettura nera direzione Piazza della Repubblica.

Alla vittima gli veniva asportato un cellulare.

Intorno alla ore 00:15, una Volante della polizia, mentre transitava in piazza Garibaldi, procedeva al controllo di due soggetti corrispondenti alle descrizioni fornite dal richiedente.

I due venivano accompagnati presso questi uffici per l’identificazione, dove risultavano essere tali B. B. M.1983 Tunisia e tale A.K. 1992 Tunisia, entrambi soggetti conosciuti a questi uffici.

La vittima, una volta recatosi presso gli uffici della polizia per sporgere denuncia, casualmente, incrociava i due soggetti accompagnati dagli agenti e gli riconosceva senza ombra di dubbio come gli autori della rapina perpetrata in suo danno.

Per i fatti sopra esposti i due rei venivano deferiti in stato di libertà per essersi resi responsabile del reato di rapina aggravata in concorso, altresì, il B. B. veniva deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale poiché all’atto del controllo poneva in essere una resistenza attiva per sottrarsi allo stesso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin