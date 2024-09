Rapine ai Penny con pistola, ” non c’è due senza tre” ma al terzo viene arrestato

Rapina tre supermercati a Livorno con una pistola finta, poi investe un poliziotto durante la fuga: arrestato 53enne

Sabato 7 settembre si è conclusa la rocambolesca fuga di un 53enne livornese, responsabile di tre rapine ai danni dei supermercati Penny Market situati in via Provinciale Pisana, viale Petrarca e via Cimarosa. L’uomo è stato arrestato dalla polizia intorno alle 20:30, dopo aver minacciato il personale dei supermercati con una pistola, successivamente scoperta essere una scacciacani priva del tappo rosso identificativo.

Il primo allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando alla centrale operativa del 112 è giunta una segnalazione per una rapina in corso al Penny Market di via Provinciale Pisana. All’arrivo degli agenti, però, il rapinatore si era già dileguato, fuggendo con l’incasso ottenuto sotto minaccia. Un secondo intervento è stato richiesto poco dopo in viale Petrarca, dove il malvivente aveva ripetuto il copione, lasciando una cassiera in stato di shock, tanto da richiedere il suo trasporto in ospedale.

L’epilogo della vicenda è avvenuto in via Cimarosa, durante il terzo tentativo di rapina. Un agente è stato investito dallo scooter del fuggitivo ma, nonostante l’urto, è riuscito a bloccarlo, permettendo ai colleghi di arrestare l’uomo. La refurtiva, stimata tra i 500 e i 1.000 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre lo scooter utilizzato dal rapinatore è risultato rubato.

Il 53enne dovrà ora rispondere dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di ricettazione. Due agenti e una lavoratrice in evidente stato di shock sono stati trasportati in ospedale dai volontari della Misericordia di Montenero per le cure del caso.